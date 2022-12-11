انقطاع الكهرباء عن أكثر من 30 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب الطقس

ضربت عاصفة قوية شمال ولاية كاليفورنيا يوم السبت، مع رياح قوتها 50 ميلا في الساعة، فضلا عن سقوط أمطار مصحوبة بـ 11 بوصة من الثلوج في بعض المناطق.

وقال مسؤولون في مدينة ساكرامنتو إن أكثر من 30 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء بعد أن تضررت خطوط الكهرباء.

هذا وحوصرت خمس سيارات على الأقل بين خطوط الكهرباء بعد ظهر يوم السبت في ساكرامنتو.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية، إن الرياح العاتية والثلوج الكثيفة والأمطار الغذيرة، ستصل إلى شمال غرب المحيط الهادئ اليوم ثم تؤثر على كاليفورنيا.

وحذرت مقاطعات بلاسر وكولوسا وساكرامنتو وسان جواكين، وسولانو، وسوتر، ويولو، ويوبا من حدوث فيضانات، كما تم توجيه تحذير لسائقي السيارات بعدم القيادة في المناطق المهددة بالفيضانات، حيث من المتوقع أن تستمر ظروف الطقس السيئة حتى يوم الاثنين.

وأغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا، جزء من طريق كاليفورنيا السريع، بسبب الثلوج الكثيفة، كما حذرت السلطات، من حدوث بعض الانهيارات الجليدية في المناطق المكشوفة والمنحدرات الشديدة.