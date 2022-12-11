جماهير فرنسا والمغرب تشتبك مع الشرطة في باريس خلال احتفالات الفوز.. فيديو

أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع الشانزليزيه في باريس حيث احتفلت الجماهير بانتصار فرنسا والمغرب بكأس العالم لكرة القدم ليلتقي المنتخبان في قبل النهائي.

واحتشد آلاف المشجعين في الشارع الباريسي الشهير فور انتهاء مباراة المغرب والبرتغال وهتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة، وانضم عدد أكبر عقب فوز فرنسا على إنجلترا، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص يحطمون واجهات متاجر ويشتبكون مع الشرطة، وشوهدت نيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه.

ونجح المنتخب المغربي، السبت، في التغلب على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر.

وبفوز أسود أطلس، أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى دور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

