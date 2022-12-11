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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشرة المرأة.. أفضل طريقة لتناول الثوم وفوائده.. ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. فوائد البيض لمرضي السكر

إرتعاش العين مؤشر
إرتعاش العين مؤشر لثلاث أمراض خطيرة طرق للعلاج

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

إرتعاش العين مؤشر لثلاث أمراض خطيرة  طرق للعلاج 

عادة ما يكون ارتعاش العين شائعًا وبسبب تشنج عضلات الجفن ، يمكن للمرء أن يبدأ ارتعاشًا في العين. لهذا السبب ، فإن تأثير ارتعاش العين يكون في الغالب على الجفن العلوي ويتوقف من تلقاء نفسه في غضون بضع دقائق أو ساعات. ومع ذلك ، إذا بدأ الجفن السفلي والعلوي بالارتجاف وظلوا هكذا لأسابيع أو أكثر ، فقد يكون ذلك أيضًا تحذيرًا من مرض خطير.

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اضرار كارثية لتناول الأطعمة المجمدة 

آثار الجانبية لتناول الأطعمة المجمدة: مع ازدياد انشغالنا ، تتغير عاداتنا الغذائية. نحضره من السوق ، ونحتفظ بالسموم مباشرة في الثلاجة في المنزل ثم نأكلها بلا خوف. لكن هذا السم سوف يفسد ببطء كل ​​وريد في الجسم.

 متى يجب التخلص من السموم من الكبد؟  التخلص من سموم الكبد

كيفية التخلص من السموم من الكبد بشكل طبيعي: يعمل الكبد نفسه على تطهير الجسم. وهو أكبر عضو داخلي صلب يزيل السموم من الدم. لكن هل يحتاج الكبد إلى التطهير؟ الخبراء لديهم آراء مختلفة حول هذا الموضوع. لكن بعض الأشياء الطبيعية تعتبر مفيدة للكبد. والتي يمكن أن تساعد إلى حد ما في القيام بالنصائح الطبيعية لإزالة السموم من الكبد .

نيْئا أم مطبوخا؟.. أفضل طريقة لتناول الثوم وفوائده

ينصح أغلب الأطباء بتناول الثوم ولكن اختلف البعض فى تناوله نيئا أو مطبوخ، فما الفرق بين اكل الثوم المطبوخ وغير المطبوخ .

كشف موقع هيلثي عن فوائد تناول الثوم نيئ أو مطبوخ .

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