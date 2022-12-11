عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية».. ندوة بإعلام العريش بشمال سيناء

ندوة بالعريش حول
ندوة بالعريش حول قدرات الإنسان الإبداعية

نفذ مركز إعلام العريش بمحافظة شمال سيناء ،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة دارت حول الاستثمار فى الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية  وذلك بمقر جمعية روافد الخير المؤقت بمركز شباب العريش،  وحضرها المهندس شرف خلف رئيس مجلس إدارة الجمعية و سليم الشوربجى مدير عام الجمعية وعدد كبير من أعضاء وعضوات الجمعية ومن الشباب والرياضه.
 

وتحدث الدكتور أيمن علوى خبير التنمية البشرية  حول القدرات النفسية والبدنية والمهنية  ، وتناول الفرق بين الإبداع والاختراع والابتكار. 
 

وتحدث عن دور الآباء فى توجيه الأبناء التوجيه الصحيح لإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية فى المجالات المختلفة. 

 

التنمية البشرية 


ورد على استفسارات الحضور التى دارت حول الشعور بالسعادة اثناء تناول موضوعات تهتم بالتنمية البشريه ثم الإحساس بالفتور بعد فترة زمنية.

هل يشعر الإنسان بما يقوم به من إبداع؟.

هل من الضرورى ان تؤثر الابتكارات الواردة إلينا من الخارج على حياتنا؟. 
كيف نواجه شغف الأطفال والشباب بقضاء اوقات كبيره على الموبايل ؟. 


وأوصى الحضور بضرورة تواصل الحوار مع الأبناء وتنمية أفكارهم ومواهبهم ومساعدتهم على الإبداع والابتكار.

و ضرورة  استفادة الانسان من الخبرات التى يكتسبها وينفذها وينصح بها غيره.
وطالب الحضور بعمل دورة تدريبية فى التنمية البشرية لأعضاء الجمعيه. 

 

txt

طلاب شمال سيناء يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

العريش ندوة الاستثمار الانسان الابداعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الصحة: شركة متخصصة لتصدير وتسويق الأدوية والأنسولين المصري

أنفجارات عنيفة تهز محافظة خيرسون في أوكرانيا

بداية من اليوم.. السماح بتقديم الشيشة بعد ترخيصها بـ 10 آلاف جنيه

الأهلي يكشف عن الراعي الثالث لفريق الكرة.. اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

القوات الأوكرانية تقصف أحياء دونيتسك بـ 20 صاروخا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقليل المخاطر.. 6 أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لمرضى السكري

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ