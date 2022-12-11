«الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية».. ندوة بإعلام العريش بشمال سيناء

نفذ مركز إعلام العريش بمحافظة شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة دارت حول الاستثمار فى الإنسان وتنمية قدراته الإبداعية وذلك بمقر جمعية روافد الخير المؤقت بمركز شباب العريش، وحضرها المهندس شرف خلف رئيس مجلس إدارة الجمعية و سليم الشوربجى مدير عام الجمعية وعدد كبير من أعضاء وعضوات الجمعية ومن الشباب والرياضه.



وتحدث الدكتور أيمن علوى خبير التنمية البشرية حول القدرات النفسية والبدنية والمهنية ، وتناول الفرق بين الإبداع والاختراع والابتكار.



وتحدث عن دور الآباء فى توجيه الأبناء التوجيه الصحيح لإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية فى المجالات المختلفة.

التنمية البشرية



ورد على استفسارات الحضور التى دارت حول الشعور بالسعادة اثناء تناول موضوعات تهتم بالتنمية البشريه ثم الإحساس بالفتور بعد فترة زمنية.

هل يشعر الإنسان بما يقوم به من إبداع؟.

هل من الضرورى ان تؤثر الابتكارات الواردة إلينا من الخارج على حياتنا؟.

كيف نواجه شغف الأطفال والشباب بقضاء اوقات كبيره على الموبايل ؟.



وأوصى الحضور بضرورة تواصل الحوار مع الأبناء وتنمية أفكارهم ومواهبهم ومساعدتهم على الإبداع والابتكار.

و ضرورة استفادة الانسان من الخبرات التى يكتسبها وينفذها وينصح بها غيره.

وطالب الحضور بعمل دورة تدريبية فى التنمية البشرية لأعضاء الجمعيه.



