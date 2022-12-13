عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز: تعلمك الأم كل شيء باستثناء كيفية العيش بدونها

صدى البلد

تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز،والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة برفقة والدتها و علقت قائله : تعلمك الأم كل شئ بإستثناء كيفية العيش بدونها اثنين وثلاثون شهر .

شكرًا على حبكم ودعمكم المستمر.. دنيا عبد العزيز تحتفل بوصولها لمليون متابع

دنيا عبد الغزيز تؤدي مناسك العمرة مع زوجها.. شاهد


وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز أعلنت عن انتهاء الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق".

وكتبت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء الموسم الثالث من عرض زقاق المدق، شكرا المخرج الكبير دكتور عادل عبده، شكرا لصاحب الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، وشكرا لجميع الفنانين وفريق العمل".

واحتفلت أسرة مسرحية "زقاق المدق" بعيد ميلاد دنيا عبد العزيز، حيث فاجأ فريق عمل المسرحية بقيادة المخرج عادل عبده، الفنانة، بإعداد تورتة تحمل بوستر المسرحية التي تتصدره دنيا عبد العزيز.

مسرحية "زقاق المدق"

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هاني عبد الهادي، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر يني، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي عرضت في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ملف سري"، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز اطلالة دنيا عبد العزيز اعمال دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

عامر حسين يصدم جمهور الأهلي بشأن كهربا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

هدد بفسخ التعاقد.. شرط عبدالله السعيد للاستمرار في بيراميدز.. تفاصيل

على خطى الأهلي.. اتحاد الكرة يستهدف 1.5 مليار جنيه بعقد الرعاية الجديد

مستمر للشهر المقبل.. فرصة للحصول على منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ