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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شكرًا على حبكم ودعمكم المستمر.. دنيا عبد العزيز تحتفل بوصولها لمليون متابع

صدى البلد

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بوصولها مليون متابع  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دنيا عبد العزيز وهي تحتفل ببلونة برقم مليون و علقت قائلة : لقد وصلت إلى مليون متابع ♥ ️1000000 ،بفضل مليون ،شكرًا جزيلاً على حبك ودعمك المستمر.

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وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز أعلنت عن انتهاء الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق".

وكتبت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء الموسم الثالث من عرض زقاق المدق، شكرا المخرج الكبير دكتور عادل عبده، شكرا لصاحب الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، وشكرا لجميع الفنانين وفريق العمل".

واحتفلت أسرة مسرحية "زقاق المدق" بعيد ميلاد دنيا عبد العزيز، حيث فاجأ فريق عمل المسرحية بقيادة المخرج عادل عبده، الفنانة، بإعداد تورتة تحمل بوستر المسرحية التي تتصدره دنيا عبد العزيز.

مسرحية "زقاق المدق"

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هاني عبد الهادي، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر يني، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي عرضت في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ملف سري"، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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