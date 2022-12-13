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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور الأم للمحافظة على عدم إصابة الأسرة بالأمراض بندوة ثقافية ببئر العبد

ندوات توعية ثقافية
ندوات توعية ثقافية للأم بسيناء

نظم قصر ثقافة بئر العبد محافظة شمال سيناء،   ، محاضرة ، في إحدى التجمعات السكنية بقرية النجاح التابعة لمركز ومدينة بئر العبد   بعنوان "دور الأم الايجابي في المحافظة على عدم إصابة الأسرة بالأمراض ودورها الاساسي بالصحة الانجابية"، ألقاها محمود عيد، تحت إشراف عبدالسميع نوفل رئيس القصر. 

يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة شمال سيناء. 
 

تمكين ثقافي

 

كما نظم قصر ثقافة بئر العبد برئاسة عبدالسميع نوفل محاضرة تمكين ثقافي " بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" قدمتها  عزة عطية، تحدثت فيها عن بعض طرق التعامل مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدياً بالنسبة للمدرس والافراد الذين يتم التعامل معهم، وقدمت بعض النصائح حول كيفية التعامل معهم ، أدارها ابراهيم القطاوي.

 كما نظمت مكتبه النجاح برئاسة عبدالسلام سالم امسيه شعريه للشاعر سلامه سليم، أدارها مشرف النشاط مسعود نصار، كما اقامت مكتبة العبور برئاسة أحمد حلاوة مسابقة فنية فى الرسم لرواد المكتبة ،  ادارها هبه محمود مسئول النشاط

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