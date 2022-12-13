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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي: أطلقنا مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات الكبرى والصغيرة وتقليل الواردات

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم إطلاق مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ولتوطين العديد من الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي كاملة المرافق بحق الانتفاع واعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك بالإضافة الى تقديم أوجه الدعم اللازم للمخالفين لتقنين أوضاعهم وتقديم الدعم الفني والمالي للمتقدمين على إقامة المشروعات.

وفي تقرير عرضته قناة المصرية في برنامج صباحنا مصري أن هذه المبادرة هدفها توطين وتشجيع الصناعة المصرية بالشكل الذي يساعد على زياده فرص العمل للشباب المصري وتقليد الفجوة الاستيرادية بالشكل المناسب الذي يرفع من قيمة المنتجات المصرية وبدأنا في أكتوبر 2021.

وقام الرئيس السيسي بربط مبادرة ابدأ مع مبادرة حياة كريمة بالإضافة الى عقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين الأجانب الذين يمتلكون الخبرات الصناعية والتكنولوجية وذلك بجانب الإهتمام بتقنين أوضاع المصانع المخالفة؛ ومن هذا المنطلق تم تأسيس شركة إبدأ وهي شركة وطنية وهدفه تنمية وتطوير الصناعات المصرية بكل أنواعها بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريك متخصص في الإدارة المالية وهي شركة أي إن أي المصرية؛ كما اهتمت المبادرة بمساعدة المصانع المتعثرة.

وقامت خطه العمل على قاعدة بيانات قوية ثم بعد ذلك حدثت المفاوضات بين المبادرة وبين أكثر من 100 شركة مصرية واجنبية لمشاركتنا في أحلامنا واستطعنا عقد أكثر من 65 شراكة كبرى وتنفيذ اكثر من 65 مشروع مع اكثر من 33 مستثمر مصري واكثر من 24 مستثمر أجنبي من 14 دولة اجنبية ومستمرين في جذب الإستثمارات الأجنبية وذلك سيساهم في إنشاء مصانع كثير على أرض مصر لتصنيع منتجات مصريه وخفض حجم المنتجات المستوردة من الخارج وذلك سيعود على الاقتصاد المصري ويوفر العملات الأجنبية مع زيادة حجم الصادرات من 12 ل 14 مليار دولار وبالتنسيق مع شركائنا مجموعة من الشركات الاجنبيه قامت بزياره الاراضي المصرية وللإطلاع على المشاريع الجديدة وتأكدوا أننا نسير في الإتجاه الصحيح وذلك لأن خطتنا هي افتتاح أكثر من 25 مشروع قبل نهايه 2023 و9 مشروعات خلال 2024.

كما تم عقد أكثر من 200 اجتماع فني وتنسيقي مع الشركاء والجهات الرسمية وتم تطوير من خلالهم خطة العمل وتم التحول من مرحلة التحولات الاستثمارية الى مرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية وبعد ذلك تم الانتهاء من التصميمات الهندسية في 8 من المشروعات وبدأنا الإنشاءات المدنية في 6 مشروعات مثل مصنع مكونات مياه الشرب والصرف الصحي و مجمع مصانع وسائل النقل الخفيف وغيرها من المصانع.

الصادرات المصانع الضرائب حياة كريمة الرئيس

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