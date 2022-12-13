عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة توافق على خفض رأسمال السويدي إليكتريك.. تفاصيل

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

 

البورصة المصرية ارتفاع جماعي للمؤشرات مال واعمال اخبار مصر ايجي اكس إرتفاع مؤشر إيجي إكس 30 Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

موضوعات متعلقة

المؤشر الرئيسي يقفز 2.5%.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

إلحق.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير| اعرف السبب والبديل

وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

عمرو دياب برفقة ابنه وأصدقائه فى أحدث ظهور له.. صور

بعد نفوق الدواجن في حريق.. القبض على صاحب مزرعة الإسماعيلية بتهمة الإهمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الفلافل الهشة

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ