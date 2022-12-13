البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.