ماك شرقاوي: الرئيس السيسي يحتفظ بعلاقات جيدة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا

علق ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية في أمريكا .

وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "زيارة الرئيس السيسي لأمريكا تكون فرصة لعقد كثير من اللقاءات لفتح مجالات الاستثمار والتعاون والشراكة مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري ورجال الأعمال الأمريكيين ".



وتابع ماك شرقاوي: "الرئيس السيسي يجري عددا كبيرا من اللقاءات على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية ".

واكمل ماك شرقاوي: "الرئيس السيسي يحتفظ بعلاقات جيدة بكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في امريكا ".

وأكمل ماك شرقاوي: "علاقة الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي بايدن متميزة وهذا ما رأيناه في اللقاء بين الرئيس السيسي وبايدن على هامش قمة جدة ".