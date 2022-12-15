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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماك شرقاوي: الرئيس السيسي يحتفظ بعلاقات جيدة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا

السيسي ونظيره الأمريكي
السيسي ونظيره الأمريكي

علق ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية في أمريكا .

 

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وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "زيارة الرئيس السيسي لأمريكا تكون فرصة لعقد كثير من اللقاءات لفتح مجالات الاستثمار والتعاون والشراكة مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري  ورجال الأعمال الأمريكيين ".


وتابع ماك شرقاوي: "الرئيس السيسي يجري عددا كبيرا من  اللقاءات على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية ".

واكمل ماك شرقاوي: "الرئيس السيسي يحتفظ بعلاقات جيدة بكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في امريكا ".

 

وأكمل ماك شرقاوي: "علاقة الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي بايدن متميزة وهذا ما رأيناه في اللقاء بين الرئيس السيسي وبايدن  على هامش قمة جدة ".

السيسي الرئيس السيسي ماك شرقاوي أمريكا اخبار التوك شو

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