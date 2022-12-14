الحصان الأسود للمونديال..منتخبات فاقت التوقعات وصدمت الجميع بإنجازات تاريخية في كأس العالم

يستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا بعد قليل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب المغرب هو الحصان الأسود لمونديال قطر بامتياز، فتأهله لنصف نهائي البطولة لم يكن متوقعًا بالمرة، خاصة من خلاله مساره والذي أجبره على مواجهة أعتى المنتخبات.

منتتخب المغرب تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في ثمن النهائي، ويقصيها بصعوبة بركلات الترجيح، ليصبح أول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي.

وفي ربع النهائي، اصطدم منتخب المغرب بالبرتغال، لكن لا مشكلة، فأسود الأطلس تمكنوا من تحقيق الانتصار بهدف نظيف، ليحجزوا مقعدًا في نصف نهائي المونديال كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك الإنجاز.

وفي تاريخ بطولات كأس العالم، يتواجد دائمًا مصطلح الحصان الأسود، والذي يُطلق على منتخب ليس من مصاف الكبار، يضرب بالتوقعات عرض الحائط، ويتأهل لمراحل متقدمة.

وفي ذلك التقرير، نستعرض أبرز “الأحصنة السوداء” في تاريخ كأس العالم

تركيا وكوريا الجنوبية في مونديال 2002

في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، تقاسم المنتخبان الكوري والتركي مصطلح الحصان الأسود.

منتخبا كوريا الجنوبية وتركيا تأهلا لنصف نهائي كأس العالم 2002 في إنجاز فريد من نوعه.

منتخب كوريا استطاع إقصاء البرتغال من دور المجموعات، إيطاليا وإسبانيا في ثمن وربع النهائي، قبل أن يصطدم بألمانيا ويخسر أمامها، ثم يحتل المركز الرابع في أفضل إنجاز بتاريخه، مع العلم بأنه لم يسبق له قبل تلك البطولة تجاوز دور المجموعات.

أما منتخب تركيا، ففي ثاني مشاركاته، استطاع التأهل لنصف النهائي أيضًا، بعدما أقصى اليابان والسنغال في طريقه، قبل أن يخسر أمام البرازيل بطل البطولة، ثم يظفر بالمركز الثالث على حساب كوريا.

بلغاريا في مونديال 1994

استطاع منتخب بلغاريا احتلال المركز الرابع في مونديال 1994 في إنجاز تاريخي لرفاق هريستو ستويتشكوف.

منتخب بلغاريا تجاوز الأرجنتين في دور المجموعات، ثم المكسيك في دور الـ 16، فإقصاء ألمانيا في دور ربع النهائي، قبل أن يخسروا في دور النصف أمام إيطاليا، ثم أمام السويد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.