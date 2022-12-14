سك عملة لذوي الإعاقة.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

يعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يهتم بـ ذوي الإعاقة، ويقدم الدعم الكامل لهم، وقد ظهر ذلك في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

عملة لذوي الإعاقة

عملة لذوي الإعاقة

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

ووافق أيضا على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وتحرص مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الهمم وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم، ومن ثم قامت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج بتقديم العديد من الخدمات للأشخاص ذوى الهمم، ففى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وهناك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به، وعلى مدى السنوات الماضية حقق أبطال رياضات المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة عشرات الميداليات الأولمبية والعالمية، حيث تحرص الدولة على إقامة حفل اليوم العالمى لذوى الهمم دليلًا على أن اهتمام الدولة بالبحث والدراسة والمشاركة لدمج هذه الفئة ضمن مكونات المجتمع والاستفادة من قدراتهم وقوتهم، وأظهر الرئيس السيسى اهتماما بالغا بذوى القدرات الخاصة من أبناء مصر المعاقين حيث لم يبخل لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، مُحققًا رغباتهم.

وكان حاضرا فى كل مناسبتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه وكان من نصيبهم فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص ديسمبر 2014 وتبادله الحديث الأبوى معهم مرورا بإطلاق عام ولايته الأولى “عام ذوى القدرات الخاصة”، إضافة إلى خروج قانون يدعم كل حقوقهم فى الدولة وحرصه على تكريم الأبطال والبطلات المتوجين بميداليات بطولة العالم للمعاقين ذهنيا بأستراليا واستضافة مصر لأول دورة ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص.

- أكتوبر 2016

كرم الرئيس السيسى أبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية والعسكرية، وقام الرئيس باستقبال الأبطال بنفسه بحضور وزير الشباب السابق المهندس خالد عبدالعزيز، مستمعًا إلى أفكار واقتراحات ومطالب أبطال مصر حول رؤيتهم للقطاع الرياضى بشكل عام أو ما يخص ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل خاص.

وطالب المسؤولين بتوفير متطلبات أصحاب القدرات الخاصة من مرافق تسهل حركتهم وسيرهم سواء فى الشوارع أو وسائل النقل العامة، وأشاد أبطال الألعاب البارالمبية بقرار الحكومة مساوتهم لأول مرة مع أبطال دورة الألعاب الأولمبية فيما يتعلق بمستوى التكريم والأوسمة والمكافآت المالية.

- يناير 2020

أقيمت دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020» داخل ملعب الدفاع الجوى، تحت رعاية الرئيس السيسى، وضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة حيث ينافسون فى 4 ألعاب هى خماسيات كرة القدم، وكرة السلة، وألعاب القوى، والبوتشى، وحصد منتخب مصر 33 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

وفى كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وأخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد، أما فى رياضة البوتشى توجت مصر فى مسابقات الفردى على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفى البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفى الزوجى رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجى للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع، وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية، بينما فى ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و2 فضية و5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و6 برونزيات ومركز رابع.

عملة لذوي الإعاقة

- سبتمبر 2021

حرص الرئيس السيسى على تكريم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بقصر الاتحادية ، وكان الرئيس السيسى، قد أعرب عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وبلوغ الأهداف.

ومنح الرئيس، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفنى محمود عبدالجواد والمدرب هانى على، ولاعبى رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفنى لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفنى للسيدات شعبان يحيى والمدير الفنى للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبى رفع الأثقال محمد صبحى وهانى محسن، ولم يدخر الرئيس السيسى جهدا فى توجيه وزير الشباب والرياضة لتوفير خدمات رياضية وتطوير الملاعب داخل مراكز الشباب بنجع أو قرية أو مركز أو مدينة أو محافظة لتكون متنفسا لشباب مصر رياضية بأسعار رمزية تناسب إمكانيات جموع الشعب المصرى.

رامز عباس

الأصم الناطق

وثمن رامز عباس الشهير بـ"الأصم الناطق"، ومؤسس حملة الصفحة البيضاء لتطوير قدرات الصم وضعاف السمع، ورئيس جمعية الصم المثقفين للتطوير المتقدم، اتجاهات الجمهورية الجديدة بزعامة “الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي” راعي ذوي الإعاقة في مصر بسك عملة تحمل شعار ذوي الإعاقة في خطوة دامجة وتوعوية بشريحة كبيرة لا يستهان بها في مجتمعنا المصري

وأضاف عباس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عهد وميثاق تحمله هذا “الرجل النبيل” الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2013 في خطوات لم يخطوها غيره بتقدير كافة فئات الشعب المصري وهو ما يحسب إليه رغم أعبائه في مواجهة قوي الشر والتخريب.

وتابع عباس: بنحبك يا ريس وبنشكرك على هداياك المتواصلة والتي تحمل مشاعر قبل قوة القرارات

ونعاهدك بأن نبني جمهورية جديدة وسعيدة بكل الإصرار.

- أبرز ما قامت به وزارة الشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس:

1- المشروع القومى لذوى الهمم بهدف تنمية اللياقة البدنية وتوفير المهارات الحركية الأساسية وتوفير مهارات رياضية للمشاركة فى الألعاب المختلفة.

2- إقامة المهرجانات الرياضية لذوى الهمم وإقامة أندية ومكتب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة.

3-مسابقة الحلم المصرى، وهى مسابقة ثقافية فنية رياضية، يتنافس بها المشاركون فى مجالات «الفن التعبيرى، اسكتش، الرواية، القصة، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردى، كورال، تأليف الشعر، عزف فردى، الإنشاد الدينى فردى وجماعى».

4- إقامة دورى مراكز الشباب والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم».

5- افتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية فى 8 محافظات، فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف إلى إنشاء 60 مركزاً للتخاطب بمحافظات الجمهورية، على مدار 3 سنوات بواقع 20 مركزا فى كل عام تنتهى فى عام 2023.

عملة لذوي الإعاقة

-تقويم مهنى

تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسى لـ1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسى، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهنى لـ2139 بمراكز التقويم المهنى وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ245 طفلا بوحدة التخاطب، وتقديم الخدمات التأهيلية لـ388 من حالات الشلل الدماغى بمركز الشلل الدماغى وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعى بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعى التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوى الإعاقة البصرية على استخدام الكمبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوى الإعاقة السمعية تمهيدا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.