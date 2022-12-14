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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على إصدار عملة معدنية تحمل شعار "ذوي الإعاقة"

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"،  بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"،   بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المُنتفع الحالي، والمقام عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمنُ الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، الذي يضم أكثر من 200 عامل، وعددا من الماكينات والمُعدات المُستخدمة في نشاط المصنع، والتي تُساعد في دعم الصناعة الوطنية، وفرص التصدير لتوفير العملة الأجنبية.

ونصت الموافقة على أن تتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

الوزراء عمله إصدار عملة لذوي الإعاقة لعيد الشرطة

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