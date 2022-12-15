حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية وعدد 6 لفات سلك من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية وعدد 6 لفات سلك من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق .

واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبي "التسلق- كسر الباب" وقيامهما بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى المشغولات الذهبية ببيعها لدى "عميلهما سىء النية " (صاحب محل مشغولات ذهبية– كائن بمحافظة الشرقية) تم ضبطه.. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمهما بالسرقة.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.