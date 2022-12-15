وليد درويش: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الارتقاء الحضاري .. فيديو

قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه تم الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع الارتقاء الحضاري لتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخصصة بالقاهرة والجيزة.

واضاف "وليد درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المرحلة الأولي استغرقت 5 سنوات وكانت البداية عام 2017 وانتهت اليوم وتم الاحتفال بهذه المناسبة مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية ومحافظا القاهرة والجيزة.

وتابع الدكتور وليد درويش أن هناك مرحلة جديدة للتنمية سوف تبدأ مع بداية العام الجديد بتكلفة 3 مليون يورو إضافية.

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