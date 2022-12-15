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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وليد درويش: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الارتقاء الحضاري .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه تم الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع الارتقاء الحضاري لتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخصصة بالقاهرة والجيزة.

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واضاف "وليد درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المرحلة الأولي استغرقت 5 سنوات وكانت البداية عام 2017 وانتهت اليوم وتم الاحتفال بهذه المناسبة مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية ومحافظا القاهرة والجيزة.

وتابع الدكتور وليد درويش أن هناك مرحلة جديدة للتنمية سوف تبدأ مع بداية العام الجديد بتكلفة 3 مليون يورو إضافية.

https://fb.watch/hq0ogotLT4/?mibextid=NnVzG8

الاتحاد الأوروبي المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات فرص العمل برنامج يحدث في مصر قناة ام بى سى مصر

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