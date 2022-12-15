هنا الزاهد تشارك متابعيها صورة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان مفتوح من الضهر باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت علي إنسدال خصلات شعرها الكيرلي.

ويعد مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكونا من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدوا لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.