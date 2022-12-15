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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدلا من المكس.. نقل مباراة الأهلي أمام فاركو إلى ملعب برج العرب

الأهلي
الأهلي

قررت رابطة الأندية المحترفة، تغيير ملعب المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

وتلقى مسئولو الأهلي وفاركو، خطابا بنقل مباراة الفريقين من استاد حرس الحدود بالماكس، إلى ملعب برج العرب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع بـ7 نقاط.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها مساء غد بالدوري .
ومن المقرر  أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيدخل بها المعسكر المغلق.
وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.
 

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