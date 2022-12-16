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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أعراض انسداد الأوعية الدموية في القدم

صدى البلد

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أمراض الأوعية الدموية بالقدم تشمل بعض العلامات الأكثر شيوعا من أعراض الأوعية الدموية في الرجل، تساقط الشعر والوجه الشاحب ونمو الأظافر ضعيف، وبعض التقرحات في القدمين والساقين وأصابع القدم، والشعور بالبرد طوال الوقت.


وقال الدكتور وليد الدالى إن هناك أعراض أخرى تدل على وجود مشاكل في القدم وتدل على إنسداد الأوعية الدموية في القدم، ومنها المشي لمسافات طويلة يسبب تقلصات العضلات، وعند المشي تعاني الأرجل والأرداف من الألم والإرهاق بشرة ناعمة وخالية من الشعر وتأخذ الأرجل صبغة زرقاء، والعجز الجنسي عند الرجال وكذلك برودة القدمين، بالإضافة الى وجود وجع في الساق عند النوم.


وأكد  أن الألم عندما لا تفعل شيئًا يشير إلى أن الشرايين المسدودة قد تفاقمت، ويمكن أن يسبب انسداد شرايين القدم في حدوث المضاعفات ومن ضمن هذه المضاعفات إصابة العظام والتهاب الجلد وتموت أنسجة القدم الغرغرينا وصعوبة التئام الجروح وعلاج الأوعية الدموية في الرجل، وفي حالة ظهور أي من الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورا .


وأوضح  أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أن بعض الأدوية مثل تلك التي تعزز تدفق الدم وتحد من تطور التخثر والجلطات، يصفها الطبيب للمساعدة في تخفيف الأعراض والوقاية من العواقب، وحينها قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي مثل قسطرة لتوسيع الشرايين ووضع دعامة، وهناك بعض الأنواع الشائعة لعلاج أعراض الأوعية الدموية في الرجل مثل الرأب الوعائي بالبالون.


وتابع الدكتور وليد الدالى أن الرأب الوعائي بالبالون هو إجراء يتم فيه إدخال بالون صغير بواسطة قسطرة في الشرايين ، وعندما ينتفخ البالون داخل الشريان ، يضغط على اللويحات ويفتح الشريان، والدعامات عبارة عن ملفات دعم معدنية صغيرة يتم إدخالها في الشرايين من خلال ثقب صغير باستخدام قسطرة أنابيب طويلة ورفيعة دون الحاجة إلى جراحة مكثفة. وأشار الدكتور وليد الدالى تتمدد الدعامات على جدار الأوعية الدموية الداخلية لدعم والحفاظ على انفتاحها، وفي جراحة المجازة،  يستخدم الجراح جزءا من الوريد السليم للمريض أو طرفًا اصطناعيا لتجاوز القسم المسدود في الأوعية الدموية في الرجل، على غرار جراحة المجازة القلبية.

أمراض الأوعية الدموية أعراض الأوعية الدموية في الرجل أمراض الأوعية الدموية بالقدم الأوعية الدموية

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