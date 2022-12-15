عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه أتمنى من محافظ البنك المركزي حل مشاكل البضائع المركونة، مشيرا إلى أنه  لو تم دخول الأعلاف سيتم حل مشكلة الأعلاف والبيض.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السلع الاساسية لها الأساس والأولوية، مؤكدا أنه نحتاج إلى أسعار مناسبة للمواطن المصري البسيط.

 

 تشجيع الإستثمار

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري مع الدولة ومع القيادة لسياسية لأن هناك إنجازات كبيرة تمت للدولة، ولا بد من تشجيع الاستثمار.

 

مصطفى بكري البنك المركزي محافظ البنك المركزى مصر صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

تقليل عدد الساعات وتقسيم اليوم الدراسي 3 فترات.. هل يفعلها البرلمان؟

ترشيحاتنا

العزلة والنوم طويلا..علامات تدل على الرغبة في الانتحار فتجنبها

30 دولارا انخفاضا بأسعار الذهب عالميا.. بشرى سارة

شؤون الحرم: أكثر من 8 مليون مصل في المسجد النبوي الشريف

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

رئيس السنغال: نطالب بعمل تضامني دولي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.. فيديو

مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والكركم.. 5 طرق سريعة ومجربة لنسف الكرش للأبد

قرأت لك| «وكالة عطية».. رموز خيري شلبي عن كيفية الهروب من رأسك

بطريقة غير تقليدية حضري الفطائر بطريقة غير تقليدية

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

فيديو

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ