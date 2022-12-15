مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه أتمنى من محافظ البنك المركزي حل مشاكل البضائع المركونة، مشيرا إلى أنه لو تم دخول الأعلاف سيتم حل مشكلة الأعلاف والبيض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن السلع الاساسية لها الأساس والأولوية، مؤكدا أنه نحتاج إلى أسعار مناسبة للمواطن المصري البسيط.

تشجيع الإستثمار

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري مع الدولة ومع القيادة لسياسية لأن هناك إنجازات كبيرة تمت للدولة، ولا بد من تشجيع الاستثمار.