طبيب يحذر من غلي المياه فى "الكاتل"أكثر من مرة لهذا السبب.. فيديو

أكد الدكتور محمد عز العرب استشارى الجهاز الهضمى على ضرورة استخدام الغلاية الكهربائية "الكاتل" بحرص.

وأوضح عز العرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصرى أفندى" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الجميع يقوم باستخدام "الكاتل" ويتكون من الألومنيوم والنيكل.

الكاتل

وتابع استشارى الجهاز الهضمى: غلى المياه فى الكاتل اكثر من مرة قد يتسبب فى تفاعلها مع مكونات الكاتل الالومينوم والنيكل.

وأشار استشارى الجهاز الهضمى إلى الالومينوم والنيكل من المعادن الثقيلة التى لا يستطيع الجسم التخلص منها ومنها هنا تأتى خطورة غلى الماء أكثر من مرة.



