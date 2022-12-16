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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

سودانية - getty images
سودانية - getty images

نجت امرأة سودانية من الإعدام رجما بالحجارة، بسبب بتصريح جديد لها غيّر مجرى القضية، لتتحول القضية من أنها متهمة بالزنا إلى قضية فعل فاحش.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، نجت الفتاة السودانية صاحبة الـ 20 عاما من الإعدام رجما، وبدلا من ذلك ستقضي مدة السجن وهي 6 أشهر فقط، وذلك بعدما اعترفت أنها قبلت رجل.

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أثارت قضيتها موجة غضب دولية، خاصة بعدما ألقت الشرطة القبض عليها بعد أن قتل ابن عمها صديقها.

رجم سودانية بالحجارة

ووصف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام العقوبة الأولية بأن إعدامها رجما يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وحكمت محكمة بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية على الفتاة المطلقة بالإعدام بعد إدانتها بالزنا، لكن بعد إدانة دولية ، أعادت محكمة ولاية النيل الأبيض النظر في القضية.

 في النهاية ، غيّر القاضي التهمة من "الزنا" إلى "فعل فاحش" مما يعني أنها ستقضي بدلاً من ذلك عقوبة السجن بسبب أفعالها، واعترفت في المحكمة بأنها كانت مع رجل.

وقالت المحامية المسئولة عن قضيتها انتصار عبد الله إن القاضي، "لم يكن لديه خيارات كثيرة سوى إدانتها، لأنها اعترفت في المحكمة بأنها كانت مع رجل ، إنها صغيرة جدًا ولا تعرف تعقيدات القضية".

كانت المرأة قد أفرج عنها بكفالة لكنها ذهبت الآن إلى السجن لبدء عقوبتها، وقال المركز إنه لم يُسمح لها بمحام في القضية الأولية ، وأدت الأخطاء الإجرائية إلى إلغاء عقوبة الرجم.

الموت رجما في السودان

لا يزال السودان يفرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي حددها الله في القرآن ، بما في ذلك السرقة والزنا. ويفرض عليهم القانون السوداني عقوبات مثل الجلد وبتر اليدين والقدمين والشنق والرجم.

أُلغيت غالبية أحكام الرجم في السودان - التي صدرت في الغالب ضد النساء - في المحكمة العليا، وفي السابق ، وصف وزير في الحكومة الحكم بأنه مزحة لكنه اعترف بأنه لا يمكن لأي وزير في الحكومة التدخل.

السجن الحكومة عقوبات الرجم بالحجارة

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