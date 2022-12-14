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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اكتشاف عتبة باب قصر بالصدفة.. حجارة تقود لأكبر مملكة قد تراها بالعراق

نجح علماء الآثار في اكتشاف عتبة باب قصر كبيرة، في مدينة نمرود العراقية القديمة، تم التوصل إليها بالصدفة خلال عمليات حفر تمت على نطاق واسع.

ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز” اكتشف علماء الآثار عتبة باب ارتفاعها 6.5 أقدام في مدينة نمرود العراقية القديمة، وتم العثور على العتبة خلال أول حفر رئيسي في المنطقة منذ أن دمرها تنظيم (داعش) في عام 2016.

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تم العثور على عتبة الباب في قصر الملك الآشوري “أداد نيراري” الثالث ، الذي حكم من 810 قبل الميلاد - 783 قبل الميلاد.

وصف مايكل دانتي ، عالم الآثار الذي يقود فريقًا من جامعة بنسلفانيا ، الاكتشاف بأنه مهم بعد أن بدأت الحفريات في منتصف أكتوبر الماضي.

وقال لصحيفة “آرت نيوز بيبر” التي نشرت الخبر لأول مرة : "أهية الاكتشاف في هذه المدينة ليس فقط لأنها نجت من الحصار البابلي والدمار من قبل داعش على حالها ولكن أيضًا بسبب حجمها".

قصر أداد نيراري الثالث

من جانبه قام عالم الآثار البريطاني أوستن هنري لايارد بالتنقيب لأول مرة في قصر “آداد نيراري” في أربعينيات القرن التاسع عشر. 

ومنذ ذلك الحين ، تم العثور على العديد من الألواح المنقوشة مع أسلاف الملك في المنطقة، وكان اللوح الذي وجده دانتي وفريقه أحد اللوحين اللذين تم التنقيب فيهما بواسطة لايارد ولم يتم نقلهما إلى المتحف البريطاني ، ثم من المحتمل إعادة دفنهما بعد انهيار القصر.

قال دانتي: “كان علينا إعادة حفر الحفريات القديمة”، إذ عرف دانتي محتوى اللوح من قراءة كتب لايارد عندما كان طالبًا صغيرًا واستعادتها أثناء أعمال التنقيب. وقال دانتي إن الشيء المدهش الآخر في اكتشاف عتبة الباب هو أن “داعش ربما كان على علم بوجودها.. ومع ذلك فقد تم الحفاظ عليها جيدًا”.

دمار مدينة نمرود

تم تدمير الغالبية العظمى من مناطق التنقيب في مدينة نمرود القديمة من خلال هجمات متعددة على المنطقة. بينما تم تدمير المباني والتماثيل الأيقونية للموقع.

وتم استخدام الحطام لدفن بعض المباني المجاورة، ونتيجة لذلك ، تعين على دانتي وفريقه التنقل في طبقات الدمار والبناء من أجل التنقيب وإعادة كتابة أحداث آلاف السنين من التاريخ العراقي.

في وقت سابق من هذا العام ، اكتشف دانتي وفريقه في برنامج التراث العراقي أيضًا العديد من المنحوتات الرخامية الآشورية المزخرفة  التي يعود تاريخها إلى حوالي 2700 عام.

الاثار جامعه العراق تنظيم داعش عالم الاثار

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