قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف حفل توقيع ديوان «مشاعر تائهة»

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي حفل توقيع الديوان الثالث للكاتبة الصحفية چيهان حسين، بعنوان «مشاعر تائهة»، بحضور ثلاثة من رموز الإبداع، في مقدمتهم الشاعر الكبير أحمد سويلم، رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر الغنائي المعروف عماد حسن، والشاعر الناقد الدكتور محمد مخيمر، المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

يدير المناقشة، الشاعر الكبير جابر بسيوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، وذلك في تمام السابعة من مساء غد، الثلاثاء 13 ديسمبر، داخل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

يذكر، أن الكاتبة الصحفية والشاعرة چيهان حسين، صدر لها ديوان «شهرزادك»في 2019، وكتب مقدمته الشاعر الكبير أحمد سويلم، وهي المرة الأولى التي يكتب فيها «سويلم» مقدمة لديوان شعر بالعامية، كما صدر لـ چيهان حسين، ديوان «1000 محطة سفر» في 2021، ولها تحت الطبع كتاب يضم سلسلة مقالات نقدية نشرتها في صحيفة الأسبوع، على مدار مشوارها الصحفي الذي يقارب ربع قرن.