عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف حفل توقيع ديوان «مشاعر تائهة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي حفل توقيع الديوان الثالث للكاتبة الصحفية چيهان حسين، بعنوان «مشاعر تائهة»، بحضور ثلاثة من رموز الإبداع، في مقدمتهم الشاعر الكبير أحمد سويلم، رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر الغنائي المعروف عماد حسن، والشاعر الناقد الدكتور محمد مخيمر، المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

كمم فمها وقيدها.. القصة الكاملة لحادث سرقة عجوز هزت العامرية في الإسكندرية

تكلفة العنف ضد المرأة.. تحديات وآليات للمواجهة |لقاء بمكتبة الإسكندرية

يدير المناقشة، الشاعر الكبير جابر بسيوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، وذلك في تمام السابعة من مساء غد، الثلاثاء 13 ديسمبر، داخل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

يذكر، أن الكاتبة الصحفية والشاعرة چيهان حسين، صدر لها ديوان «شهرزادك»في 2019، وكتب مقدمته الشاعر الكبير أحمد سويلم، وهي المرة الأولى التي يكتب فيها «سويلم» مقدمة لديوان شعر بالعامية، كما صدر لـ چيهان حسين، ديوان «1000 محطة سفر» في 2021، ولها تحت الطبع كتاب يضم سلسلة مقالات نقدية نشرتها في صحيفة الأسبوع، على مدار مشوارها الصحفي الذي يقارب ربع قرن.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية المجلس الأعلى للثقافة اتحاد الكتاب جامعة الإسكندرية كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

عامر حسين يصدم جمهور الأهلي بشأن كهربا .. تفاصيل

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 10 من مسلسل الغرفة 207

كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار .. أزهري يقدم النصيحة

طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن لـ الشيف دعاء نوير

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

لماذا نرى النجوم ساطعة بقوة في فصل الشتاء فقط؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

نصائح شتوية.. 5 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف وعلاج البرد

‏The Banshees of Inisherin يقود ترشيحات جولدن جلوب لعام 2022 بثمانية اختيارات هامة.. وتوم كروز خارج القائمة عقابا له

بعلم المغرب.. حسن شاكوش يشعل حفل مهرجان فيفا بقطر | صور

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ