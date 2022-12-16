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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء الإسماعيلي

شاهد رد فعل عبد الله السعيد بعد استبعاده من قائمة بيراميدز

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

شارك عبدالله السعيد كابتن نادى بيراميدز صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وظهر عبدالله السعيد مرتديا ملابس كاجوال، فى أحدث ظهور له بعد استبعاده من قائمة الفريق، ما نال إعجاب متابعيه.

IMG_٢٠٢٢١٢١٦_٠٣١٤٤٤
IMG_٢٠٢٢١٢١٦_٠٣١٤٤٤


وشهدت القائمة التي أعلن عنها اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز غياب عبدالله السعيد لاعب الفريق عن مباراة الإسماعيلي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة عبدالله السعيد كابتن فريق بيراميدز مع مصطفى فتحي لاعب الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن عبدالله السعيد باعتباره كابتن الفريق حرص خلال مباراة الفريق أمام الزمالك حرص علي توجيه مصطفي فتحي وهو ما أغضب الأخير وثار وحدثت مشاداة بين اللاعبين، ورحل عبدالله السعيد خلال الشوطين .


وأضاف شوبير أن إدارة بيراميدز عاقبت عبدالله السعيد ولكن علاقه تاكياس حونياس المدير الفني للفريق ساءت للغاية ب عبدالله السعيد والأمر ذاته مع مجلس الإدارة.

وتابع شوبير أنه في حال استمرار تلك الأزمة فإن عبدالله السعيد سيرحل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأكمل شوبير أن عبدالله السعيد لم يحدد وجهته حال الرحيل عن بيراميدز حتي الآن ولكنه لن يتمكن من البقاء حال استمرت تلك الأوضاع.

 

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