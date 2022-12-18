زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تنفيذ توصيات زيارة اللجنة الميدانية لأسوان.. اليوم

تشهد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اليوم الأحد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، جابر أبو خليل، حمدي محمد حسن، مجدي ملك، بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها الى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق من فترة 16-19 فبراير 2022.

كما يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن استعراض خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير بحيرة ناصر ورفع كفاتها والتصدي لظاهرة الصيد الجائر بالبحيرة وزيادة أعداد التماسيح بها، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتشهد لجنة الثقافة والاعلام الاستماع الى الدكتورة وزير الثقافة، بشأن خطة الوزارة في المرحلة القادمة ،بحضور الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتشهد لجنة السياحة والطيران مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن ما قامت به هيئة تنشيط السياحة للاستفادة من وجود مشاهير الفنانين العالميين في مهرجاني القاهرة والإسكندرية السينمائي في الدعاية السياحية لمصر في الخارج.