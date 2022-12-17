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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بصحراوي سمالوط بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في تصادم ملاكى وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل محور سمالوط .

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم ناصر. ح. ع 47 سنة وجمال. ع. ح 10 سنوات ومحمد. ح. ز 49 سنة ونسمة. س. ن 31 سنة وعمر . م. ع 43 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، وتم التحفظ على المركبتين وتحرر  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا الطريق الصحراوي الغربي الصحراوي حادث تصادم سيارة مستشفى سمالوط النموذجي

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