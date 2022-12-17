بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بصحراوي سمالوط بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في تصادم ملاكى وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل محور سمالوط .

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وهم ناصر. ح. ع 47 سنة وجمال. ع. ح 10 سنوات ومحمد. ح. ز 49 سنة ونسمة. س. ن 31 سنة وعمر . م. ع 43 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، وتم التحفظ على المركبتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.