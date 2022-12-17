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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشجيع الشباب.. أورمان المنيا تعلن تنفيذ 8077 مشروعا تنمويا.. صور

مشروعات الأورمان
مشروعات الأورمان بالمنيا

  أعلنت جمعية الاورمان بالمنيا وبرعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تنفيذ 8077  مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة منذ بداية العمل فى النشاط حتى الان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ان مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

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مضيفًا أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأوضح أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة مشيداً بالتعاون التوثيق بين الجمعيه والمحافظة في تذليل العقبات اما عمل الجمعيه.


يشار إلى ان جمعية الأورمان تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
مشروعات الأورمان بالمنيا
المنيا الأورمان التضامن الاجتماعي البطالة القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية

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