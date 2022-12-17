مزارعو المنيا: التبطين قضى على التلوث ورشد المياه وأعاد للقري جمالها

قضى على التلوث ورشد المياه وأعاد للقرية جمالها ورونقها.. هكذا عبر مزارعو المنيا عن حاله الفرحة والسعادة التي يشعرون بها بعد ما تم إنجاز ما يقرب من 66.2 % من مشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف بطول يصل إلى 414 كيلو متر على مستوى المحافظة تشمل 146 ترعه للحفاظ على المياه من التلوث والاهدار والتحول إلى نظم الري الحديث ووصول المياة إلى نهايات الترع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع للاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية وإعادة الجمال للقريه المصرية.

يقول أبو بكر مسعد مزارع أن مشروع تبطين الترع والمساقى حافظ على المياه فى الترع مما عاد بالنفع على مصلحة الفلاح مشيرا أن أجهزة الري كانت تقوم بتطهير الترع والمساقي على فترات لرفع القمامة والمخلفات وورد النيل والآن أصبح الوضع مختلفا فأصبح مظهر الترع مظهر حضاري وجميل



ولفت فوزي ابو العلا مزارع ان مشروع التبطين مشروع هام وحيوي وساهم بشكل كبير فى وصول مياه الري لنهايات الترع والحفاظ عليها بشكل مستمر مما سهل علينا ري أراضينا بعدما كنا نعاني من نقص المياه في الترعة وعدم وصولها للنهايات وكنا نستخدم اكثر من معدة وصفات لكي نروي أراضينا.



وأوضح توني عبد المعتمد مزارع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دائما بمصلحة الفلاح بصورة كبيرة وبصفة خاصة مطالبا بتكثيف الرقابة من قبل اجهزة الري والزراعة للحفاظ على نظافة الترع واتخاذ اجراءات حاسمة ضد أي مواطن يقوم بإلقاء المخلفات فيها.



واضاف فاروق عمر مزارع أن المشروع رسم الفرحة على وجوه جميع المزارعين موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه على تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم والذي يصب فى مصلحة الفلاح.



وأشار عبد المنعم عبد السلام مزارع أن المشروع كان حلم لأن مياه الري كانت لا تصل لأرضه بسهوله كبيرة، مشيرا أنه كان فى السابق كان يعاني بشكل كبير وكان يرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الترعة أثناء الري اما الان فالترعة نظيفة ويمكنه ري أرضه بسهولة ويسر.

وقال المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمنيا ان مشروع تبطين الترع والمساقي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري يتم بصورة جيدة داخل مراكز المحافظة فالمنيا تعد من أكبر محافظات الجمهورية في الاستصلاح الزراعي.

مشيرا إلى أن الأعمال التنفيذية للمشروع بإجمالي 146 ترعة بأطوال تصل إلى 414 كيلو متر بالمرحلة الاولي بالمبادرة والتي تشمل مراكز العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي وديرمواس ووصلت نسب التنفيذ بالمشروعات حوالي 66.2% حتى الآن.

وناشد البركاوي المواطنين والمزارعين بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تأهيل وتبطين للترع مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات لتنفيذ اعمال البطين.



وعقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعاً موسعاً لمناقشة تقرير لجنة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة الى جانب مناقشة مستجدات آخر الأعمال التنفيذية لمشروعات التبطين.

وقال المحافظ إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية مضيفاً أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

وشدد على ضرورة تكثيف مرور الوحدات المحلية والري لرصد ومنع أي تعدي على الترع من خلال إقامة أو إنشاء العدايات الغير شرعية والتعدي على حرم الترع بأي صورة مع تطبيق القانون حيال المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.

مؤكداً على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية ذلك المشروع القومي الكبير ومشدداً على ضرورة الحفاظ عليه من التعديات وإلقاء المخلفات بالترع.

ووجه المحافظ بالتنسيق الفوري بين الوحدات المحلية بالمراكز ومديرية الري لرصد وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى مع وضع آلية لمتابعة ذلك التكليف وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 والذي ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.

تبطين الترع والمساقى بالمنيا

تبطين الترع والمساقى بالمنيا