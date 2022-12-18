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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل دفاع الشيوخ: التونسيون على أعتاب مرحلة سياسية جديدة

النائب طارق نصير
النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالشعب التونسي الشقيق وحرصه على نجاح الانتخابات التشريعية النيابية 2022

 جاء ذلك أثناء مشاركته مع وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات التشريعية النيابية في تونس.

وأعرب طارق نصير، بعد المرور على مقرات اللجان الانتخابية بالعاصمة التونسية وتفقد الاستعدادات والتجهيزات للعملية الانتخابية ومناقشة رئيس وأعضاء اللجان في مهامهم الموكلة إليهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ارتياحه التام إزاء كافة الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة المستشار فاروق ابو عسكر لإتمام و نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار نصير إلى أن الدولة التونسية تشهد مرحلة ديمقراطية جديدة تحتاج إلى تكاتف الشعب التونسي مع كل القوى لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم .

وأكد نصير أن البرلمان العربي حريص على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية وسيظل داعمآ ومناصرا للقضايا العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهه التحديات التي تشهدها الأمة العربية. 

يذكر أن تونس تشهد اول انتخابات تشريعية منذ تولي الرئيس قيس بن سعيد السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد في 25 يوليو 2021 وتأني هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب جديد وفقا للقانون الانتخابي الذي صدر في 15 سبتمبر الماضي وهي الانتخابات التشريعية الخامسة عشر في تونس.

 

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البرلمان العربي مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن الانتخابات التشريعية انتخابات الدول العربية تونس

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