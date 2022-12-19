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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

نتائجه مضمونة.. مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة 

يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى وجباتك على خفض نسبة الكوليسترول، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم

ووفقا لموقع express.co.uk ارتفاع نسبة الكوليسترول  إذا تركت دون علاج يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انسدادها.

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

تظهر الدراسة نوعين من الأطعمة الأفضل لتخفيف أعراض التهاب المفاصل فمن بين المشاركين في الدراسة ، ذكر 24 في المائة أن طعامًا واحدًا على الأقل كان له تأثير على التهاب المفاصل 
وفقا لموقع .express.co.uk يمكن أن يكون التهاب المفاصل حالة مؤلمة ومنهكة. يُعتقد أن حوالي 10 ملايين شخص يتأثرون به أو بمشاكل أخرى في المفاصل. 

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

يترافق السرطان  مع النمو الغير طبيعي للخلايا والتي لا يمكن السيطرة عليه ولسوء الحظ ، هذا النوع من السرطان شائع ويصيب واحدًا من كل سبعة رجال ، مما يجعله ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في جميع أنحاء العالم.

يعتقد الخبراء أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في علاج الحالة في الوقت المناسب وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان متقدم ، أي عندما ينتشر السرطان إلى أعضاء أخرى في الجسم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول الكوليسترول في الدم ألتهاب المفاصل التشخيص المبكر

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