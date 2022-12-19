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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

تظهر الدراسة نوعين من الأطعمة الأفضل لتخفيف أعراض التهاب المفاصل فمن بين المشاركين في الدراسة ، ذكر 24 في المائة أن طعامًا واحدًا على الأقل كان له تأثير على التهاب المفاصل 
وفقا لموقع .express.co.uk يمكن أن يكون التهاب المفاصل حالة مؤلمة ومنهكة. يُعتقد أن حوالي 10 ملايين شخص يتأثرون به أو بمشاكل أخرى في المفاصل. على الرغم من عدم وجود علاج واحد لهذه الحالة ، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض.

تقليل التهاب المفاصل


مثل العديد من الحالات الطبية ، يُعتقد أن النظام الغذائي هو أحد الطرق لتقليل آثار التهاب المفاصل.

خلصت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة Arthritis Care and Research ، إلى أن طعامين على وجه التحديد يمكن أن يكونا أساسيين عند معالجة التهاب المفاصل الروماتويدي.

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا  بعد هشاشة العظام.

على عكس هشاشة العظام ، التي تحدث عادة بسبب نوع من الضرر الذي يلحق بالمفاصل ، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية.

أفاد مرضى التهاب المفاصل أن العنب البري يساعد في تخفيف الأعراض ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا التي تبطن مفاصلك عن طريق الخطأ ويؤدي هذا إلى تورم المفاصل وتيبسها وألمها.
أفاد أربعة وعشرون بالمائة من الأشخاص أن الأطعمة تؤثر على التهاب المفاصل لديهم ، بينما أبلغ 15 بالمائة عن تحسن و 19 بالمائة تفاقم وتعد أكثر الأطعمة التي تم الاجماع عليها هي  التوت الأزرق والسبانخ.

ألتهاب المفاصل أعراض التهاب المفاصل النظام الغذائي التهاب المفاصل الروماتويدي مرضى التهاب المفاصل

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