بمكون واحد من رفوف مطبخك .. تخلصي من الكوليسترول بدون أدوية

فوائد صحية لتناول الجوز لصحتك أبرزها خفض مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة 9٪ وقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الجوز يعانون من انخفاض في البروتين الدهني منخفض الكثافة



السكتات القلبية

السكتات القلبية

وفقا لموقع express.co.uk قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في انسداد الأوعية الدموية ، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية . ومع ذلك ، مثل العديد من الحالات الصحية ، يمكن لنظامك الغذائي أن يلعب دورًا في خفض ارتفاع الكوليسترول .

وفقا لدراسة قامت بها مجموعة من الباحثين تناولت 68 جرامًا (حوالي 470 سعرة حرارية) من البقان يوميًا كجزء من نظامهم الغذائي المعتاد ، واستبدلت المجموعة الثانية البقان بكمية مماثلة من السعرات الحرارية من نظامهم الغذائي المعتاد ،

يمكن أن يؤدي تناول البقان يوميًا إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار بعد ثمانية أسابيع لغناه بالأحماض الدهنية الصحية والألياف ، وكلاهما معروف بخفض الكوليسترول

على الجانب الآخر غالبًا ما يرتبط ارتفاع الكوليسترول بعدد من عوامل نمط الحياة ، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

تظهر بعض الأبحاث أنه حتى التخفيض بنسبة واحد في المائة في البروتين الدهني منخفض الكثافة يرتبط بانخفاض طفيف في مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي .