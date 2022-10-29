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إلهام أبو الفتح
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3 أعشاب تساعد على تنظيم ضربات القلب|تعرف عليها

اعشاب لضربات القلب
اعشاب لضربات القلب

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الاعشاب الطبيعية التى تساعد تنظيم ضربات القلب ة تحد من التوتر لمرضى القلب.

 

أعشاب تنظم ضربات القلب ما يلي :-

·الحلبة..

 تمتلك الحلبة خصائص مُضادة للأكسدة؛ مِمّا يجعل مِنها عشبة مفيدة لتعزيز صحة القلب، حيث تحتوي الحلبة على العديد مِن المُركبات التي تُساعد على تقليل الكولسترول وتعالج انسداد الشرايين، وهما مِن العوامل الرئيسية وراء عدم انتظام ضربات القلب، ويُمكن نقع ملعقة صغيرة مِن بذور الحلبة في الماء خلال الليل، ثمّ تُجفف بذور الحلبة مِن الماء وتؤكل في اليوم التالي على معدة فارغة، أو يُمكن شرب مِن 1 إلى 2 كوب مِن شاي الحلبة يومياً.

· الكزبرة..

 تُعتبر كل مِن أوراق وبذور الكزبرة جيدة لصحة القلب؛ بسبب نشاطهما المُضاد للصفيحات وخصائصهما الطبيعية المُضادة للأكسدة، كما تحتوي الكزبرة على البيتا كاروتين وهو مضاد للأكسدة يُساعد على خفض الكولسترول الضار، بالإضافة إلى ذلك تُساعد الكزبرة على تقليل تراكم الصفائح الدموية والتي تُسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وتُساعد بذور الكزبرة أيضاً على تقليل مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

· الشاي الأخضر ..

يُساعد الشاي الأخضر على درء مشاكل القلب؛ لاحتوائه على مُضادات الأكسدة كالفلافونويد، كما يُحسن الشاي الأخضر مِن صحة الخلايا التي تشكل البطانة العميقة للقلب والأوعية الدموية، وهذا يلعب دوراً رئيسياً في خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

 

 

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