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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4.8 ريختر .. هزة أرضية تضرب جنوب تركيا

أرشيفية
أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر بها سكان عدد من المناطق السورية.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان يوم الأحد، بأن الزلزال وقع الساعة 21.13 بالتوقيت المحلي (18.13 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 11.67 كم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال، الذي شعر به كذلك سكان عدد من المحافظات السورية.

يُذكر أن تركيا تقع على العديد من خطوط التصدّع، وتتأثر بالزلازل على نحو متكرّر، ففي عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة شرقي البلاد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

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