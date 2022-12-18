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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع ثلاثي في بلجيكا لإعادة العلاقات بين تركيا واليونان

تركيا واليونان
تركيا واليونان

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا ثلاثيا بين وفود تركيا وألمانيا واليونان، لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إبراهيم قالن.

ومن الجانب الألماني شارك مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني ينس بلوتن، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضرب اليونان بالطائرات الحربية والمسيرات المسلحة، وذلك إذا لم "تهدأ اليونان وتتوقف عن الاستفزازت" في بحر إيجه، بحسب قوله.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أردوغان قوله: "اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار ، يقولون إنها ستضرب أثينا إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا تركيا لا تعبث بهذه القضايا".

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وأضاف أردوغان: "أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ "طيفون" تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".

وجاءت تصريحات أردوغان في أعقاب تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجه.

تركيا اليونان المانيا بروكسل الرئيس التركي رجب طيب طيب أردوغان

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