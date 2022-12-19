31 مفقودا من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، "فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية" إثر غرق سفينتهم بعد مواجهتها أمواجا قوية أدت إلى تسرب المياه إلى داخلها.

ووفقا للتقرير، فإن 31 من عناصر البحرية التايلاندية أصبحوا في عداد المفقودين إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلنت السلطات.

كانت السفينة "سوخوتاي" التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بعد 37 كيلومترا عن رصيف بانغ سابان في براشواب خيري خان (جنوب) عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة مائلة إلى جانبها.

وقال المتحدث باسم البحرية الأميرال بوغكرونغ موترادبالين: "ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا"، مبينا أن السفينة غرقت بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.