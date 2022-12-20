هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟..أمين الإفتاء يرد

هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الذى تفعله لا يسمى قراءة بل هو إمرار للقرآن على القلب، وهو من أنواع الذكر القلبي، ويثاب الإنسان عليه.



وأضاف أمين الفتوى أن القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين، وإسماع النفس عند الشافعية، ويرى المالكية أنه يجزئ فيها فقط تحريك الشفتين.

وأوضح أحمد ممدوح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الحد الأدنى للقراءة أنه يحرك الإنسان شفتيه حتى إذا لم يكن هناك صوت.



ونوه أمين الفتوى أن إمرار القرآن على القلب أو الذكر القلبي ليس منطبقا على القراءة التى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ”.



أفضل صيغة للاستغفار

للاستغفار صيغ عديدة يكشف عنه الدكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف ، منها “ استغفر الله العظيم و استغفروا الله العظيم وأتوب إليه و استغفر الله العظيم الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه و هناك صيغة دعاء سيد الاستغفار وهي : ” اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ".

وأضاف الداعية الإسلامي خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: أن من صيغ الاستغفار أيضا : “ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” . وأيضا دعاء الاستغفار الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي بكر الصديق عندما سأله عن دعاء يقوله صباحا ومساء ، فقال له قل: “ اللهم إني ظلم نفسي ظلما كثيرا ، فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ” .

وتابع: فلنتبع الصيغة التي نرتاح إليها وتكون سهلة وبسيطة ، المهم المواظبة على الاستغفار ، لأنه مفتاح التوبة والرزق والذرية الصالحة .