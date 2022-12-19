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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2007 يكتسح ذئاب الجبل على ملعبه بثلاثية نظيفة

صدى البلد

فاز فريق  ٢٠٠٧  ناشئين كرة القدم بنادي زد، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ، تحت قيادة محمد عمر النور المدير الفني للفريق .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٧ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد كل من:

سيف الله محمد ابو القاسم هدف .
عمر وليد عبد الرسول هدف .
عمر اشرف صبري هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه تهنئة للجهاز الفني واللاعبين علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.

واكد كابتن علاء نبيل ، أن القطاع يسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق البطولات بجميع الفريق الرياضيه المختلفه بالقطاع .

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