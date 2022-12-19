زد 2007 يكتسح ذئاب الجبل على ملعبه بثلاثية نظيفة

فاز فريق ٢٠٠٧ ناشئين كرة القدم بنادي زد، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ، تحت قيادة محمد عمر النور المدير الفني للفريق .



يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين ، ضمن منافسات بطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٧ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق زد كل من:

سيف الله محمد ابو القاسم هدف .

عمر وليد عبد الرسول هدف .

عمر اشرف صبري هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه تهنئة للجهاز الفني واللاعبين علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.

واكد كابتن علاء نبيل ، أن القطاع يسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق البطولات بجميع الفريق الرياضيه المختلفه بالقطاع .