تجهيز موكب لميسي ورفاقه يجوب شوارع الأرجنتين.. فيديو

أكد اليوتيوبر أحمد أبو سعدة، أن كرة القدم شرف وكبرياء بالنسبة للجمهور في الأرجنتين والاحتفالات ما زالت مستمرة فرحا بتحقيق لقب كأس العالم، قائلا "الارجنتين شعب مولع بالكرة وبيغنوا أغاني تتحدث عن أمجادهم والناس كانت على أعصابهم بعد التعادل وغاب النوم نهائيا في العاصمة بوينس آيرس أمس".

وأضاف أحمد أبو سعدة، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الاحتفالات مستمرة منذ أمس حتى الصباح في ميادين بوينس آيرس، مؤكدا أن الشعب الارجنتيني كان بالكامل في الشوارع ويستعد لاستقبال ميسي ورفاقه بعد تحقيق لقب كأس العالم.

وكشف أحمد أبو سعدة، عن تجهيز موكب سيضم ميسي وباقي رفاقه في منتخب الارجنتين وسيسير في شوارع العاصمة بوينس آيرس وستخرج الجماهير لاستقبالهم غدا فور وصولهم، معلقا على صورة ميسي بالعباية الخليجية قائلا: "شعب الارجنتين ودود ومحب للعرب وغير عنصري ويعتبروا وضع الزي العربي على ميسي شرف كبير لهم".

