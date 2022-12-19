مباحثات جزائرية-يابانية حول آخر تطورات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي

بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني مع الوزير المنتدب لدى الوزير الياباني المكلف بالشؤون الخارجية كينجي يامادا، عددًا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال عمار بلاني، اليوم /الإثنين/، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، للوزير المنتدب الياباني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن الطرفين أشادا -خلال هذه المحادثات- بجودة علاقات التضامن والصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وجددا التأكيد على الإرادة المشتركة في العمل من أجل تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما اتفق الجانبان على تعزيز الإطار القانوني المسير للعلاقات بين البلدين، لاسيما من خلال استكمال مشاريع الاتفاقيات العالقة، وكذلك تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، كما أعربا عن استعدادهما لتوسيع التعاون المثمر في مجال تبادل الخبرات والمعارف ليشمل مجالات أخرى، لاسيما في قطاعات الطاقة الشمسية والهندسة المضادة للزلازل والنقل البحري والصناعة الميكانيكية.

