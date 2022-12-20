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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة البحرين في القاهرة تقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للمملكة

حفل اليوم الوطني
حفل اليوم الوطني البحريني بسفارة المملكة في القاهرة

أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية حفل استقبال بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في العام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم.


وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد الرحمن حسن هاشم القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئًا أبناء مملكة البحرين الكرام، ومعبرًا عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات حضارية ضخمة بفضل النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وثمراته التنموية والديمقراطية ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية الهائلة والمتواصلة  والتي جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في كافة معايير ومؤشرات التقدم.


وأوضح القائم بالأعمال أن من أهم مرتكزات وثوابت مسيرة التنمية والتقدم، ذلك النموذج المتميز والفريد الذي يميز تاريخ وحاضر مملكة البحرين، وسيظل سمة لمستقبلها من التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح والتواصل مع الجميع، وما تقوم به من جهود ومبادرات دؤوبة ورائدة لنشر هذه القيم والمبادىء على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، هو خير دليل على حرص مملكة البحرين وتوجهها الاستراتيجي لمد جـسـور الحـوار وتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام في العالم، وتؤكد أن بلادنا مملكة البحرين كانت وستظل واحة لنشر السلام والمحبة في كل أرجاء المعمورة.


وفيما يخص العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، أكد أن العلاقات بين البلدين  الشقيقين تكتسب خصوصية فريدة وزخمًا كبيرًا عَبْر َمر التاريخ والأزمنة، مؤكدًا أن العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وطيدة وضاربة في عمق التاريخ ولها من الخصوصية والأهمية والأولوية ما يجعلها نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات، وتحظى على الدوام بعناية كبيرة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لصالح الشعبين الشقيقين.
حضر الحفل، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من رجال الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من السياسيين والإعلاميين وكبار الكتاب والمثقفين ورجال الأعمال والفن والرياضة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية والفرنسية ومن رجال الأعمال والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن خالص التهاني لحكومة مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة

مصر مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الملك حمد بن عيسي مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد البابا فرنسيس الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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