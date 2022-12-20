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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: من تعمد تعطيل ميراث النساء مرتد وخارج عن الإسلام

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على منع البعض للنساء من الحصول على ميراثهن.

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وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  منع النساء من الميراث جاهلية ".

وأضاف أحمد كريمة:"  لو كان  الإنسان يعلم وتعمد تعطيل ميراث النساء؛ مرتد وخارج عن الإسلام لان الميراث أمر مماثل للصلاة ".

وتابع أحمد كريمة:" الميراث حد من حدود الله، وهو من المقدرات الشرعية القطعية، لا يقبل التغيير والتبديل في الماضي أو الحاضر او المستقبل ".

وأكمل أحمد كريمة:"أحذر من يقوم بمنع النساء من الميراث، من يفعل ذلك؛ ينفذ أفعال جاهلية، ومن عطل الميراث فقد رد الامر على الله ".

 

أحمد كريمة كريمة الميراث النساء اخبار التوك شو

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