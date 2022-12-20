أحمد كريمة: من تعمد تعطيل ميراث النساء مرتد وخارج عن الإسلام

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على منع البعض للنساء من الحصول على ميراثهن.

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" منع النساء من الميراث جاهلية ".

وأضاف أحمد كريمة:" لو كان الإنسان يعلم وتعمد تعطيل ميراث النساء؛ مرتد وخارج عن الإسلام لان الميراث أمر مماثل للصلاة ".

وتابع أحمد كريمة:" الميراث حد من حدود الله، وهو من المقدرات الشرعية القطعية، لا يقبل التغيير والتبديل في الماضي أو الحاضر او المستقبل ".

وأكمل أحمد كريمة:"أحذر من يقوم بمنع النساء من الميراث، من يفعل ذلك؛ ينفذ أفعال جاهلية، ومن عطل الميراث فقد رد الامر على الله ".