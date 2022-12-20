عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يكشف احتياجاته في يناير للمنافسة على لقب الكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، سعادته بفوز الفريق على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

txt

كولر يرحب برحيل ثنائي الأهلي ويطلب مهاجما سوبر قبل كأس العالم.. تفاصيل

txt

الأهلي يوافق على إعارة علي لطفي لضم بديل الشناوي .. تفاصيل

وقال السقا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "غزل المحلة تطور كثيرا ولا يمكن الفوز عليه بسهولة".

وأضاف "بعض اللاعبين لم يتعافوا بالكامل مثل مهند لاشين، ولكن من المهم دائما أن نحافظ على عدد نقاط قريب من المراكز الأربعة الأولى".

وأوضح "ليس لدينا احتياجات في سوق الانتقالات. كل ما أريده هو سلامة جميع اللاعبين".

txt

فيتوريا يعلن التحدي.. سنتأهل لكأس العالم 2026.. وصلاح أحد أسباب تدريبي لمصر

txt

فيتوريا: يوم وفاة والدي غير حياتي المهنية.. وتدريبي بالسعودية كان تحديا كبيرا

وتابع عبد الظاهر السقا "هذه الأمور تصعب المهمة على المدرب علي ماهر الذي يضطر للتعديل كثيرا بسبب الغيابات، ورغم ذلك دفاعنا لا يزال الأقوى في الدوري".

وواصل "إذا سألتني قبل القرعة، لم نكن نريد الوقوع في مجموعة واحدة مع بيراميدز، ولكن بما أن ذلك قد حدث فنحن نتطلع لهذه المواجهة".

واختتم "المجموعة ليست سهلة بوجود الجيش الملكي المغربي أيضا".

عبد الظاهر السقا فيوتشر غزل المحلة الدوري المصري مهند لاشين بيراميدز لجيش الملكي المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

ترشيحاتنا

هل قيام الليل دليل على حب الله؟..اغسل ذنوبك بـ3 كلمات مستجابة فيه

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أسعار وشروط حفل حضور شيرين عبد الوهاب في الكويت

رسميا.. إطلاق أسطورة نوبيا الجديد Nubia Z50 .. سعر ومواصفات

أرخص سيارة جديدة في الإمارات .. صور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ