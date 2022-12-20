فيوتشر يكشف احتياجاته في يناير للمنافسة على لقب الكونفدرالية

أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، سعادته بفوز الفريق على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال السقا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "غزل المحلة تطور كثيرا ولا يمكن الفوز عليه بسهولة".

وأضاف "بعض اللاعبين لم يتعافوا بالكامل مثل مهند لاشين، ولكن من المهم دائما أن نحافظ على عدد نقاط قريب من المراكز الأربعة الأولى".

وأوضح "ليس لدينا احتياجات في سوق الانتقالات. كل ما أريده هو سلامة جميع اللاعبين".

وتابع عبد الظاهر السقا "هذه الأمور تصعب المهمة على المدرب علي ماهر الذي يضطر للتعديل كثيرا بسبب الغيابات، ورغم ذلك دفاعنا لا يزال الأقوى في الدوري".

وواصل "إذا سألتني قبل القرعة، لم نكن نريد الوقوع في مجموعة واحدة مع بيراميدز، ولكن بما أن ذلك قد حدث فنحن نتطلع لهذه المواجهة".

واختتم "المجموعة ليست سهلة بوجود الجيش الملكي المغربي أيضا".