عرض مسلسل "موضوع عائلى 2” على منصة شاهد.. الخميس المقبل

تواصل منصة "شاهد vip" الدعاية لبدء الموسم الجديد من مسلسل "موضوع عائلي 2"، المقرر عرض أولي حلقاته الخميس المقبل.

وينتظر الجمهور المصري والعربي عرض الموسم الجديد من “موضوع عائلي” الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا، عند عرضه العام الماضي.

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم “ ماجد الكدواني ”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

نور تروج لموضوع عائلى

وروجت الفنانة اللبنانية نور، للجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

ونشرت نور، صورة لبوستر المسلسل الذي يحمل صورتها وعلقت قائلة:" استنوني في الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، بداية من 21 ديسمبر على شاهد".