بـ4 مطالب.. نائبة تطالب الحكومة بدعم المربيين لتشجيع صناعة الثروة الحيوانية والداجنة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم "الثلاثاء"، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، حول سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور وزير الزراعة، السيد القصير.

وتساءلت النائبة ميرفت عازر، في طلبها، قائلة: ما هي خطة الوزارة لتشجيع صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وخاصة بعد ارتفاع أسعار علف الدواجن إلى ما يقرب من 400 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي، وكذلك ارتفاع أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة، الأمر الذي أدى إلى عزوف المربيين عن التربية، وخاصة الدواجن.

وأوضحت "عازر" أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار خامات الأعلاف عالميا، والتي يتم استيرادها بسعر الدولار، لافتة إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وافقت على تسجيل مصر رسمياً ضمن قائمة الدول الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وبناءا على ذلك فمن المفترض أن نهتم كدولة بهذه الصناعة كي نستطيع أن نصدر بدلاً من عزوف المربيين عن التربية.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة الوقوف بجانب المربيين وتشجيع هذه الصناعة من خلال عدد من المتطلبات :

أولاً: التشجيع على زراعة الذرة وتسليمه لأصحاب المصانع مباشرة دون وجود وسيط، حيث يتسبب ذلك الوسيط في غلاء الأسعار.

ثانياً: إعفاء المستوردين من الجمارك فيما يتعلق باستيراد خامات الأعلاف والأدوية البيطرية.

ثالثاً: إعفاء المربيين لمدة محدودة من الضرائب حتى تجاوز الأزمة التي يمر بها العالم.

رابعاً: إعطاء تعليمات لشركات المياة والصرف بمحاسبة أصحاب المزارع بسعر منخفض، حيث يتم محاسبة أصحاب المزارع بسعر متر المياه 6 جنيهات ، وسعر متر الصرف 4 جنيه ونصف، الأمر الذي يزيد من تكلفة التربية وعزوف المربيين.

وأشارت إلى أنه سيترتب على اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية والداجنة زيادة الصادرات، وعمل تنمية اقتصادية في الدولة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جذب العملة الصعبة .