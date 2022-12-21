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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس مطارات أوروبا: الانتعاش الكامل للسفر الجوي لن يعود قبل 2025

معدل الطيران
معدل الطيران

قال المجلس الدولي للمطارات في أوروبا الذي يمثل مطارات أوروبا الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، إن التعافي الكامل في حجم الركاب في المطارات الأوروبية أصبح من المتوقع الآن أن يحدث في عام 2025.

وبحسب بيان عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أكد المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن التعافي لن يكون في عام 2024 كما كان متوقعاً من قبل.

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وقال أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا، إن "حركة الركاب حققت عودة قوية منذ الربيع الماضي وتميزت بقدرة كبيرة على المرونة حتى الآن في مواجهة تزايد الرياح المعاكسة الجيوسياسية والاقتصادية".
             
وأضاف المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا: "لكننا نتوقع الآن أن يتباطأ تعافي حركة المسافرين مع المضي قدماً، ليتقدم الإطار الزمني نحو عام 2025 قبل أن تعود المطارات الأوروبية أخيراً إلى حيث كانت قبل كوفيد-19".

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