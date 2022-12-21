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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أنغام تحيي أولى حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية

أنغام
أنغام

تُحيي الفنانة أنغام حفلاً غنائياً اليوم في المملكة العربية السعودية ويعتبر الحفل الأول والظهور الأول لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل  على مسرح ميدان الدرعية ضمن فعاليات مهرجان الدرعية والذي يقام في هذا التوقيت من كل عام.

وأدت الفنانة أنغام، بروفتها الأولى استعدادًا لحفلها الغنائي في موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الطرب العربي. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، مقتطفات من بروفة حفل أنغام، وظهرت فيها تؤدي باقة من أغانيها الخليجية، ليكون أول حفل لها بعد الوعكة الصحية التي مرت بها مؤخرًا. 

برنامج أنغام 

ويحل الفنان حميد الشاعري ضيف الفنانة أنغام فى برنامج “أنغام” يومى الخميس والجمعة على شاشة DMC , ويتحدث حميد الشاعري خلال الحلقة عن بداياته الفنية والصعوبات التي واجهته بها، ويقدم مجموعة من أشهر أغانيه بالتعاون مع أنغام. 

 

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