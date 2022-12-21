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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: ورشة عمل شركات شمال مصر للإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية العمل وفق خطة إستراتيجية ووضع آليات لتقييم خطط العمل وتحليل أداء الشركات التابعة، وفقا لمؤشرات ومعايير متفق عليها، تعكس مدى تطور الأداء في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، نظمت الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي وتقييم الأداء بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، ورشة العمل لشركات شمال مصر، التي استمرت على مدار 3 أيام بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ضمت عدد 24 مشارك من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الإسكندرية - مطروح - دمياط – كفر الشيخ – شمال وجنوب سيناء – محافظات القناة - الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة – المنوفية).

وقال المحاسب إسلام صلاح الدين مدير إدارة مؤشرات الأداء بالشركة القابضة، أن نظام مؤشرات الأداء الموحد أهم عناصر تقييم الأداء لمختلف قطاعات الشركات التابعة وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة القابضة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك تحت رعاية وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

واوضح المحاسب محمد رفعت مدير إدارة متابعة استدامة الخطة الاستراتيجية،  أن دور إدارة متابعة استدامة الخطة فيما يخص التنسيق بين قطاعات الشركة لإعداد الخطة الخمسية ومتابعة معدلات تنفيذها، في إطار جهود الشركة القابضة المتواصلة لتنمية محاور العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه أكد المحاسب أحمد المكاوي مدير عام الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي، وتقييم الأداء بالشركة القابضة على أهمية وضع مؤشرات قياس الأداء وتحديثها باستمرار لتقييم مستويات الأداء الاقتصادية بالشركات التابعة لدعم متخذ القرار في ضوء خطة الشركة القابضة لرفع مستوي الأداء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

مياة الشرب الصرف الصحى حماية المستهلك المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة

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