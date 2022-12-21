التموين: تدريب بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي ومديري المجمعات على ‏مهارات العرض والبيع

أكد احمد كمال – معاون معالي الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن الدكتور الوزير قد وجه بعمل دورات ‏تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي ‏أيضا علي مهارات البيع والتسويق للمتسوقين وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

وأكد المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير مدير مشروع جمعيتي إنه تم ‏إختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً علي المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ جمعيتي تم اختيارها بناءً علي القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع علية اي غرامات او مخالفات، واشار كمال الي ان ‏الدورات التدريبية بدأت اعتباراً من اليوم، ومقسمة إلى ٨ مجموعات وكل مجموعة تدريبية تشمل ٢٥ متدرب (١٣ مجمع استهلاكي و ١٢ منفذ جمعيتي) لضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

من ناحيه أخري أشارت الأستاذة منه الله شركس رئيس مجلس إدارة شركة ايكاتيرا مصر والمنظمة للبرنامج التدريبي، أن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلي افضل مستوى مقدم من الخدمات ، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم علي مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكده أن ‏شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تصل عددها الي ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين فضلا عن منافذ بدالين التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراع طوليه للدولة وتساهم قي توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

كما أشارت رئيس مجلس ادارة شركة ايكاتيرا مصر بأن البرنامج التدريبي سيشمل عمل تدريب عملي علي أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين.

ومن الجديد بالذكر بأنه قد تم في وقت سابق توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة ( ايكاتيرا تي ايجيبت) Ekaterra Tea Egypt، بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.