لوائح الفيفا تحسم موقف ريال مدريد من المشاركة في كأس العالم للأندية

كشفت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موقف ريال مدريد الإسباني، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، المقرر إقامتها في المغرب.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة قد تهدد مشاركة فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في المغرب بشهر فبراير القادم، كبطل لدوري أبطال أوروبا.

وأعلنت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الموافقة على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 حتى 11 فبراير.

حيث يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الاتحاد الإسباني أن مشاركة ريال مدريد في البطولة بهذا التوقيت يؤثر على جدول مشاركاته في بطولة الدوري، ولابد من عدم مشاركته واختيار فريق أخر.

هل يمنع تيباس مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

بطولة كأس العالم للأندية بطولة رسمية معتمدة من الفيفا، وفي حالة منع الاتحاد الإسباني ريال مدريد من المشاركة بها، سيتخاذ الفيفا عقوبات صارمة ضد الكرة الإسبانية قد تصل لحرمانها من المشاركة في بطولات الفيفا لفترة طويلة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أخطر النادي الأهلي بخطاب رسمي، يؤكد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.